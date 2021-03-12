انتهاك للملكية الفكرية.. ورثة العندليب يرفضون حفل الهولوجرام

قال محمد شبانة نجل شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، إن ورثة العندليب علموا بالصدفة عبر المواقع الإخبارية عن طرح تذاكر لحفل بتقنية الهولوجرام يقام بقصر البارون الأثرى بمنطقة مصر الجديدة، في أبريل المقبل، دون الحصول على إذن منا أو من جمعية المؤلفين أو من نقابة المهن الموسيقية، ونحن حتى لا نعلم من هى الجهة المنظمة.









وتابع شبانة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى ببرنامج "المساء مع قصواء" والمذاع عبر قناة "تن" ،:" أن هناك عددا من الشركات اعتادت انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعمال العندليب الراحل، سواء بالاسم أو الأغانى الخاصة به، دون وجه حق، ودون التواصل مع ورثة الفنان الكبير.





وطالب نجل شقيق العندليب الأسمر، نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، بالتدخل لسد الباب أمام الجهات التى تنتهك حقوق الملكية الفكرية للفنان الكبير مثل العندليب الأسمر، بضرورة عدم إقامة أى حفلات دون الحصول على تصريح من النقابة وتصريح من الورثة.