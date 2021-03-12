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حوادث

علقة ساخنة لـ شاب حاول خطف طفل في توك توك بالغربية.. وقرار من النيابة

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:30 م
حبس عاطل حاول خطف
حبس عاطل حاول خطف طفل داخل مركبه توك توك بشوارع كفور بلشاي
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احمد علي
قرر رئيس نيابة بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية حبس عاطل مسجل خطر لمحاولته خطف طفل من القرية داخل "توك توك" ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان.


وكان أهالي قرية كفور بلشاي تمكنوا من ضبط وتوثيق المتهم بالحبال بعدما تعرض للطفل وتلقينه "علقة موت"، وبعدها تم تسليمه لمركز شرطة كفر الزيات.

كان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بتمكن أهالى قرية كفور بلشاى من ضبط عاطل حال محاولته خطف طفل صغير داخل توك توك.

كما انتقلت قوة أمنية برئاسه العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي بسيون وكفرالزيات لمكان الحادث.

وتبين قيام الأهالى بتوثيق المتهم بالحبال، وبسؤال الأهالى أكدوا محاولة المتهم خطف طفل داخل "توك توك"، إلا أنهم تمكنوا من القبض عليه قبل ارتكاب جريمته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
علقة ساخنة لـ شاب حاول خطف طفل في توك توك بالغربية.. وقرار من النيابة
علقة ساخنة لـ شاب حاول خطف طفل في توك توك بالغربية.. وقرار من النيابة
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