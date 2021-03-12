ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انطلاق المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في كفر الشيخ

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:51 م
انطلاق المشروع القومي
انطلاق المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفرالشيخ، بدأ بمراكز التدريب " بيلا، دسوق، مطوبس "،اليوم الجمعة، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.
 
ويأتي ذلك فى إطار حرص وزير الشباب والرياضة على تدريبات اللاعبين المشاركين بالمشروع الذى يعد أحد المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة فى مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.
 
وأضاف محروس، في بيان له، أن المشروع يستهدف اكتشاف ورعاية المواهب فى ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، مؤكدًا على دور المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى فى الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر فى مختلف المحافل الدولية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، الذي تنفذه الإدارة المركزية للأداء الرياضى "الإدارة العامة للموهبة".
 
وأكد محروس، على قدرة وقوة اللاعبين المشاركين بالمشروع و مواهبهم الواعدة، والأهداف التى يسعى لتحقيقها من خلال إعداد بطل أوليمبى قادر على المنافسة، وتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية، مشددًا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
يذكر أن التدريبات تقام تحت إشراف عدد من القيادات التنفيذية، وعلى رأسهم الدكتور عبدالحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، مصطفى غريب، وكيل مديرية الشباب والرياضة، الدكتور جمال الشهاوى، المشرف العام للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المركز القومي للموهبة بالدقهلية يحصد المراكز الأولى في بطولة الملاكمة مواليد 2003

خلال زيارته إلى العريش.. وزير الرياضة يشهد انطلاق المعسكر الثامن للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية يكرم أبطال الملاكمة الواعدين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.. صور

شباب روتاري أكتوبر لـ وزير الرياضة: سنشارك في تطوير القرى

وزير الرياضة يشهد تدريب لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالأقصر

وزير الشباب يشهد تدريب لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالأقصر.. صور

ترشيحاتنا

سر انتعاش خزينة نادي الزمالك فى الفترة الحالية

في حديقة بيته.. مسن يكتشف بقايا قصر يعود تاريخه إلى 700 عام.. شاهد

أول طلبات كارتيرون من نجوم الزمالك

أخبار التوك شو .. متحرش المعادي مصاب بهذا المرض .. بيان عاجل من الصحة العالمية عن لقاحي أسترازينيكا و جونسون

ولا تقدروا تهزوا شعرة في مصر.. عمرو أديب يوجه رسالة لإعلاميي الإخوان

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل بعد صراع مع المرض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سانج يونج تزيل النقاب عن إصدار الجيل القادم من ريكستون موديل 2021| صور

تعرضت للتهديد بالقتل و السيسي تدخل لعلاجها.. قصة ملك إسماعيل مذيعة الزمن الجميل

طريقة عمل حلوى الوردة.. خطوة بخطوة