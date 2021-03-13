غرق عامل نظافة بحمام سباحة في بنها

لقى عامل نظافة مصرعه غرقا في حمام سباحة نادي خاص بعد أن نزل للاستحمام عقب انتهاء عمله نظرا لعدم إجادته السباحة غرق داخل الحمام وجرى التحفظ على الجثة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطار من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها بغرق أحد الأشخاص بمسبح داخل نادي خاص بطريق كفر سعد.





وانتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وبالفحص تبين أنه حال قيام المدعو "ع. م. ع" 22 سنة عامل نظافة بالنادي بالنزول للاستحمام عقب انتهاء عمله لعدم إجادته للسباحة توفى غرقا.



