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فن

انفصال جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز بعد عامين من إعلان خطبتهما

السبت 13/مارس/2021 - 01:53 ص
صدى البلد
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نجلاء سليمان
أفادت تقارير إعلامية انفصال الثنائي الشهير جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز بعد مرور عامين على إعلان خطبتهما وتأجل حفل الزفاف بسبب جائحة كورونا. 

ونشر موقع page six، خبر حصري بانفصال الثنائي بعد أيام من نفي مصدر مقرب لهما شائعات فسخ الخطبة بعد تواجدهما لفترة طويلة في أماكن منفصلة. 

تواجد رودريجيز مع لوبيز في جمهورية الدومينيكان مؤخرا أثناء تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد shotgun wedding، لكنه غادر إلى ميامي للاستعداد لبدء موسم البيسبول. 


تأجل موعد حفل زفاف لوبيز مرتين من قبل بسبب جائحة كورونا، لكنه الان وفقت للتقارير المتداولة ألغي تماما.
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