أمريكا تمدد تعليق برامج المساعدات الأمنية لإثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن قررت استمرار تعليق المساعدات لإثيوبيا في برامج قطاع الأمن، بعد وصف الوزير أنتوني بلينكن الأعمال في إقليم تيغراي بأنها "تطهير عرقي".





وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إنه "في حين قررت الولايات المتحدة استئناف أنواع معينة من المساعدات، بما في ذلك المتعلقة بالصحة العالمية والأمن الغذائي، ستظل المساعدات للبرامج الأخرى ومعظم البرامج في قطاع الأمن متوقفة مؤقتا".





وأضاف: "نظرا للوضع الراهن في إثيوبيا، قررنا تمديد تعليق المساعدة عبر البرامج الأخرى، بما في ذلك معظم البرامج في قطاع الأمن".





ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نهاية الشهر الماضي، الاتحاد الإفريقي وشركاء دوليين آخرين إلى المساعدة لمواجهة أزمة تيغراي شمالي إثيوبيا، مدينا الفظائع التي تشير التقارير إلى ارتكابها هناك.



