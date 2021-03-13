لتجنب المضاعفات.. أسباب وطرق علاج ‎انسداد الأنف بدون زكام

بدون زكام والذي يمكن ان يسبب لك بعض الضيق، وهو أمر في الغالب يحدث عندما تكون مصابًا بالحساسية، فإن الأغشية المبطنة للممرات الأنفية تصبح ملتهبة ومتهيجة.





وستكون بحاجة لـ علاج انسداد الأنف بدون زكام لمنع المضاعفات الناتجة عن تهيج الممرات الانفية، والتي تمنعك من ممارسة حياتك بشكل طبيعي،حيث ان مسببات الحساسية من أفضل العلاجات التي يوصي بها الأطباء.





إقرأ ايضا | لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف



و للتخلص من انسداد الانف بدون زكام فعليك التركيز على الحفاظ على ممرات الأنف والجيوب الأنفية رطبة، على الرغم من أن الناس يعتقدون أحيانًا أن الهواء الجاف قد يساعد في إزالة سيلان الأنف، إلا أنه في الواقع له تأثير معاكس، سيؤدي تجفيف الأغشية إلى زيادة تهيجها.





ويمكن لبعض النصائح البسيطة والفعالة ان نساهم في التخلص من انسداد الأنف بدون زكام نهائيا، والحفاظ على ممرات الأنف رطبة، ومن أبرز هذه الطرق، ما يلي :





1- استخدم المرطب أو المرذاذ.

2- خذ حمامًا طويلًا أو استنشق البخار من إناء به ماء دافئ (لكن ليس شديد السخونة).

3- اشرب الكثير من السوائل؛ حيث سيؤدي ذلك إلى ترقق المخاط ، مما قد يساعد في منع انسداد الجيوب الأنفية .

4- استخدم بخاخ محلول ملحي للأنف به ماء مالح ، ويساعد على منع الممرات الأنفية من الجفاف.

5- ضع منشفة مبللة دافئة على وجهك، وقد يخفف الانزعاج ويفتح الممرات الأنفية.

6- استلقِ على وسادتين في الليل؛ حيث إن إبقاء رأسك مرتفعًا قد يجعل التنفس أكثر راحة.