الكشف المجاني على المرضى بمستشفى العريش العام وبئر العبد المركزي

يباشر أطباء جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة ومعهد القلب القومي أعمالهم للكشف المجاني على المرضى بمستشفي بئر العبد المركزي النموذجي والعريش العام شمال سيناء ، تنفيذ لبروتوكول التعاون الطبي بمستشفى العريش العام .. حيث حيث وصلت إلى مستشفى العريش العام، اليوم ، دفعة جديدة تضم 13 من أطباء الجامعات ، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا للبروتوكول الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بالجامعات المصرية .

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن الدفعة الجديدة تضم 13 طبيبا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى مختلف التخصصات ، وهم :

• الدكتور : يوسف محمد فهيم محمد .. أستاذ أشعة فى جامعة الأزهر .

• الدكتورة : سهام صبرى قطب السيد .. أستاذ مساعد جهاز هضمى ومناظير فى جامعة الأزهر .

• الدكتور : نزار محمد حسنى النحال .. أستاذ مساعد جراحة قلب وصدر فى جامعة الزقازيق .

• الدكتور : حاتم محمد عبد المنعم فرج .. أستاذ مساعد جراحة عامة فى جامعة الزقازيق .

• الدكتور : أحمد صديق عبد الجليل .. أستاذ مساعد أنف وأذن فى جامعة الأزهر .

• الدكتور : كريم عبد العزيز محمد أحمد .. مدرس جراحة مخ وأعصاب فى جامعة القاهرة .

• الدكتور : أحمد علاء الدين جميل .. مدرس جراحة أوعية دموية فى جامعة القاهرة .

• الدكتور : أحمد علوان محمد أحمد .. مدرس جراحة قلب وصدر فى جامعة الزقازيق .

• الدكتور : محمد نجم عبد الغفار .. مدرس مساعد جراحة عامة فى جامعة الزقازيق .

• الدكتور : محمد أحمد مصطفى ابراهيم .. مدرس عيون فى جامعة الزقازيق .

• الدكتور : حسين أحمد زكريا ربيع .. مدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب فى جامعة القاهرة .

• الدكتور : أحمد عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح .. مدرس مساعد جراحة عظام فى جامعة المنصورة .

• الدكتور : عبد الحق زين عبد الحق .. مدرس مساعد تخدير فى جامعة المنصورة .

ومن جهة أخرى .. وصل الى المستشفى اليوم أيضا فريق طبي من المعهد القومى للقلب للكشف واجراء الجراحات مجانا .

وأشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة الى أن الفريق برئاسة الدكتور : اسلام محمود على عبيد .. استشارى ، .. كما سبق وصول فريق طبي من الجامعات الى مستشفى بئر العبد المركزى .

وقال أن دفعة أطباء الجامعات مستمرة فى العمل بالمستشفى من اليوم 13 مارس حتى يوم الجمعة القادم الموافق 19 مارس .. مشيرا الى أنه كان فى استقبال الدفعة الجديدة من أطباء الجامعات كل من : الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام ، الدكتور أحمد عزمى نائب مدير المستشفى ومنسق عام البروتوكول وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى .



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