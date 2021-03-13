السعودية.. عواصف رملية وانعدام للرؤية الأفقية في عدة مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد تحذيرات وتنبيهات جديدة حول حالة الطقس في الساعات القادمة بمناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة وتبوك.

ووفقًا لصحيفة سبق،أوضح مركز الأرصاد في تحذيرَيْن جديدَيْن لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار عواصف رملية، تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات والافلاج والحريق والسليل ووادي الدواسر.

وأصدر المركز تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرعية الدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات.

فيما تشهد منطقة القصيم استمرار حالة أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والأسياح والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وضرية ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة استمرار رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية.

وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاعًا بالأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء.