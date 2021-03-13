رئيس الدوري الإنجليزي يحدد موعد عودة الجماهير إلى المدرجات

قال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، إنه من المخطط استقبال نحو عشرة آلاف متفرج في الملاعب في آخر جولتين من المسابقة هذا الموسم.





وحددت الحكومة البريطانية الشهر الماضي تخفيضا من أربع مراحل على القيود المفروضة في البلاد بسبب كوفيد-19.





وفي إطار المرحلة الثالثة من "خريطة الطريق" التي وضعتها الحكومة البريطانية، ستتمكن الملاعب الكبيرة للغاية، في حال استيفاء كافة الشروط، بداية من 17 مايو المقبل من استقبال ما يصل إلى عشرة الاف متفرج أو 25 بالمئة من سعة الاستاد، أيهما أقل.





ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن ماسترز قوله "نأمل أن تشهد آخر جولتين من هذا الموسم حضور ما يصل إلى عشرة آلاف متفرج في كافة المباريات".





وأضاف "يتعين علينا تجاوز تلك الخطوات الأولية في خريطة الطريق التي وضعتها الحكومة للوصول إلى المرحلة التي ستعود فيها الجماهير للملاعب، لذلك نأمل في أن تكون هذه نهاية رائعة للموسم".





وستقام الجولتان الأخيرتان من الموسم في 15 و23 مايو المقبل.





وقال ماسترز إن توقف موسم 2019-2020 وغياب الجماهير بسبب أزمة كوفيد-19 تسبب في تكلفة باهظة.





واستقبلت بعض الملاعب في إنجلترا عددا محدودا من الجماهير لفترة قصيرة في ديسمبر الماضي، لكن الحكومة فرضت إغلاقا جديدا بعد موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19.





وأضاف ماسترز "قرب نهاية هذا الموسم ستصل الخسائر إلى نحو ملياري جنيه استرليني (2.78 مليار دولار) منذ بداية الجائحة في إيرادات المباريات والبث التلفزيوني.





وفي حال سار برنامج التطعيم ضد الفيروس في المملكة المتحدة وفقا للخطة، فإن ماسترز سيشعر بالتفاؤل بشأن عودة كرة القدم في بريطانيا إلى طبيعتها الموسم المقبل.





وأوضح "مع بداية الموسم المقبل، هدفنا عودة الجماهير للملاعب بالكامل، وتوفر لنا خريطة الطريق التي وضعتها الحكومة هذه الفرصة".





وقال ماسترز أيضا إن اللاعبين سيستمرون في الجثو على ركبة واحدة حتى نهاية الموسم، حيث تتواصل حملة "لا مكان للعنصرية" في السعي لإحداث تغييرات إيجابية في كرة القدم والمجتمع.





وقال لسكاي سبورتس "سترون في بقية الموسم رسائل ضد العنصرية على قمصان اللاعبين مع استمرار حملة الجثو على الركبة حتى نهاية الموسم".





وأكمل "سنناقش مع اللاعبين قبل بداية الموسم المقبل ما سنفعله لمواصلة توضيح مشاعرنا بشأن استمرار الرسائل المناهضة للتمييز".