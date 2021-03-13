إلهام شاهين تروج لمسلسل زى القمر حدوتة حتة منى





وقالت الهام : "زي القمر .. حدوته حتي مني .. يوم ٢٠ مارس علي cbc .. ان شاء الله".





وتلقت الهام شاهين عديد من التعليقا من جانب بعض الفنانين الذين يهنئونها على عودتها الى الدارما من خلال هذا العمل الجديد ولعل من ابرزهم الفنانة روجينا والتى وجهت لها التهنئة





"حتة مني" هي الحكاية الأولى لمسلسل "زي القمر" بطولة إلهام شاهين، أحمد وفيق، إيناس كامل، نهال عنبر، حنان سليمان، لبنى ونس، مؤمن نور، سارة الشامي، وسيناريو وحوار شهيرة سلام، إخراج حسام علي.





وتدور احداث المسلسل فى اطار اجتماعى حول العلاقات الانسانية بين البشر كما يتطرق الى العلاقات الزوجية وذلك من خلال عدة حلقات منفصلة متصلة وكل حدوتة او حكاية لها ابطال مختلفين.

نشر الفنانة الهام شاهين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تروج فيه الى مسلسلها الجديد "زى القمر" والذى تقدم فيه حدوتة "حتة منى".