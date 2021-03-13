دور المصريين في استرداد الحجر الأسود من القرامطة .. تفاصيل التحضير لعمل درامي جديد.. خاص

علم "صدى البلد" من مصادره، أن إحدى شركات الإنتاج الكبرى فى مصر تعاقدت علي إنتاج عمل درامي دينى جديد بعد فترة من التوقف عن إنتاج تلك النوعية من الأعمال وتجرى الاستعدادات للعمل فى سرية تامة تمهيدا لعرضه خلال الفترة القادمة ، خاصة أن الشركة رصدت ميزانيه ضخمه لخروج العمل بشكل لائق.





العمل من المقرر أن يسرد قصة سرقة الحجر الاسود لمدة 22 عامًا على يد قبيلة القرامطة، وهم فرقة دينية متطرفة ، قبل أن يتدخل الخليفة العزيز بالله الفاطمى فى مصر آنذاك فى الأمر ويبذل جهود كبيرة لاستعادته، ومن المقرر أن يبرز العمل بطولة المصريين ودورهم الحقيقي في استعادة الحجر الاسود .













كان من اخر الأعمال الدينية التى عرضت فى مصر هو مسلسل قضاء عظماء ، والذى تم إذاعته على جزئين وشارك فى بطولة نخبة كبيرة من الفنانين منهم حسن يوسف وأحمد عبد العزيز وسوزان نجم الدين وكمال أبو رية وطارق دسوقى وجمال عبد الناصر وغسان مسعود وأيمن زيدان وعبد الرحمن أبو زهرة وأحمد ماهر، مادلين طبر وغيرهم، وتولى كتابة العمل مجموعة مؤلفين هم أحمد مارديني – فتحى السيد –عبد القادر الأطرش – سمر تغلبى، ومن إخراج المسلسل المخرج السورى عبد القادر الأطرش.





الجدير بالذكر ان يعد مسلسل "محمد رسول الله" هو أول مسلسل ديني فى شهر رمضان بالتلفزيون المصرى يتكون من خمسة أجزاء يروي قصص عدد من الأنبياء بداية من النبي إبراهيم حتى النبي محمد متضمنا في طي الأحداث البشارات التي وردت علي لسان الأنبياء بالنبي الخاتم وما جاء في الكتب السماوية المنزلة عليهم من نعوته وصفاته.