محافظ الوادي الجديد يتفقد تجربة زراعة الفول بالتنقيط فى الداخلة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال جولته التفقدية بمركز الداخلة، اليوم السبت، عددا من المشروعات الاستثمارية الزراعية الحديثة ومنها مشروع تجربة مستحدثة لزراعة نبات الفول بنظام الري بالتنقيط على مساحة ٢٠٠ فدان والذي يبلغ إنتاجيته ١٥ إردبًا للفدان.





كما تفقد الزملوط، مشروع زراعة نخيل على مساحة ٢٠٠ فدان والذي يضم ١٦ ألف نخلة جرى زراعتها حتى الآن، مشيدا بجدية التنفيذ وحجم الإنجاز، موجهاَ برفع المساحة المجاورة للتوسع في المشروع.

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتجميل الميدان الكائن بمحيط المجمع الإسلامي بمدينة "موط" بالداخلة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز الداخلة صباح اليوم، يرافقه نبيل حنفي، رئيس المركز.

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كما وجه المحافظ، بسرعة إنهاء أعمال التشطيبات النهائية بالمجمع استعدادًا لفرشه وافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

أضاف الزملوط، في بيان صحفي له، اليوم السبت، أن المجمع مقام على مساحة 2000 متر مربع، ويتكون من طابقين تقدم بهم خدمات متعددة لأهالي المدينة منها مسجد على مساحة 1200 م2 لاستيعاب 1500 مصلي ودار مناسبات ومكتبة عامة وتحفيظ قرآن، ومصلى للسيدات، بالإضافة إلى 13 دورة مياه وغيرها من الخدمات المهمة.

من جانب اخر واصل قطاع الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تلقي طلبات المواطنين للتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا وتهيب بالمواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس.





وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم السبت، أن اللقاح آمن وفعال بنسبة ٨٦٪؜ في الوقاية من الفيروس، و٩٩٪؜ في إنتاج الأجسام المضادة و١٠٠٪؜ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.





وأشار محروس، إلى تخصيص المركز الطبي بحي الزهور بمدينة الخارجة لاستقبال مواطني مركزي باريس والخارجة الراغبين في تلقي لقاح كورونا، وكذا تخصيص المركز الطبي بمدينة موط بمركز الداخلة، لاستقبال المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا من أهالي مراكز الفرافرة وبلاط بالداخلة، موضحًا أن المواطن يتبع مراحل تبدأ بعملية التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة، وتكون الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة من مختلف الشرائح العمرية وكبار السن وللعاملين بقطاع الصحة، ويتلقى المواطن رسالة واضحة بموعد التطعيم.





وذكر محروس، أن تلقي اللقاح لمن هم فوق سن 18 عامًا، وأن من لا يتمكن من الدخول على الرابط الإلكتروني للتسجيل عليه التوجه لأقرب مستشفى صحي بدائرة المحافظة أو التواصل بالخط الساخن حيث صدرت توجيهات لمديري المستشفيات بتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح.

ومن جانبه وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتيسير إجراءات حصول المواطنين على اللقاح بالمناطق النائية بالمحافظة، مناشداَ المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح.



