موعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن رغبة الولايات المتحدة في تأجيل موعد انسحاب قواتها من أفغانستان لمدة عام.





وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة ترى إمكانية تأجيل سحب القوات من أفغانستان لمدة عام واحد، بقبول مبطن من طالبان لحين اتمام خطة تقاسم السلطة بين الحكومة الافغانية والحركة.





فيما امتنعت الخارجية الأمريكية عن تأكيد مشاركة ممثلين أمريكيين في الاجتماع حول أفغانستان في موسكو.





وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي: "عقدنا لقاءات مع روسيا في وقت سابق دعما لعملية السلام في أفغانستان، ولكن ليس بوسعنا الإعلان عن أي شيء اليوم بشأن أي لقاءات".



