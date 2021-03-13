صحة أسوان توقع الكشف المجاني على 2850 مواطنا .. شاهد

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان ، قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين داخل قرية المفالسة التابعة لمركز إدفو ، وقرية سلوا قبلي التابعة لمركز كوم أمبو حيث استمرت أعمالها لمدة يومين بكل قرية، ونجحت فى إجراء الكشف الطبي المجانى على 2850 مواطنا ومواطنة.





ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.





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وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.





وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ،أنه تم إصدار توجيهات مباشرة لرؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة بإستمرار عمل التراخيص وفقًا للكتاب الدورى رقم ( 63 ) الصادر من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى للمحافظين بضبط منظومة العمران وإستمرار عمل منظومة التراخيص بالمدن والقرى والعزب والتوابع ، وكذا إستمرار أعمال البناء حتى الدور الرابع وفقًا لقرار مجلس المحافظين بجلسته رقم ( 21 ) المنعقدة في 28/9/2020 والخاص بالمدن الرئيسية وعواصم المحافظات حتى الإنتهاء من الإشتراطات البنائية .





ونفى محافظ أسوان ،صحة ما تداولته بعض المواقع بشأن وقف أعمال البناء، وخاصة أن هناك تعليمات مشددة بضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.





وكان قد أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الملتقى التاسع لثقافة المرأة ضمن مشروع أهل مصر تحت عنوان " ثقافة وفنون المرأة الحدودية "، والذى يقام خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس الجارى بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وبمشاركة 120 سيدة وفتاة من محافظات " مرسى مطروح والوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين ، بالإضافة إلى أسوان " .





وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أهمية تنظيم هذا الملتقى والذى يأتي متواكبًا مع الإحتفال بيوم المرأة العالمى والذى كان شعاره هذا العام (النساء ودورهن القيادي .. تحقيق مستقبل متساوٍى في عالم يسوده جائحة كورونا ) وذلك تقديرًا لدور المرأة فى التصدي للجائحة والتعافي منها ، ولاسيما أن المرأة في طليعة المعركة وتعمل في الخطوط الأمامية بالقطاعين الصحي والإجتماعى.





وأشار أشرف عطية إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، مع إطلاق أسمها على منتدى السلام والتنمية المستدميين يمثل إضافة وثقلًا ثقافيًا وفنيًا وسياحًا في ظل تمتعها بمخزون هائل من الإبداع الإنسانى والموروث الثقافى والذى يعكس روح الأصالة ، وعراقة التاريخ.