محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الجارية في المحاور الجديدة غرب العاصمة .. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى ، نائب المحافظ ، المحاور الجديدة غرب المدينة، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور .

وشملت جولة محافظ كفر الشيخ تفقد محور صبري القاضي، موجهًا العقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، بتنظيم الحركة المرورية للقادمين والمتجهين لسكة روينة.



