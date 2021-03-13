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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الجارية في المحاور الجديدة غرب العاصمة .. صور

السبت 13/مارس/2021 - 06:45 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى ، نائب المحافظ ، المحاور الجديدة غرب المدينة، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور .

وشملت جولة محافظ كفر الشيخ تفقد محور صبري القاضي، موجهًا العقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، بتنظيم الحركة المرورية للقادمين والمتجهين لسكة روينة.

كما تابع الأعمال الجارية في شارع 21 ، لتحويله لاتجاهين ، والانتهاء من الجزيرة الوسطى بين الاتجاهين، مشددا على منع التعديات على الشارع، ومنع انتظار سيارات النقل.
محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الجارية في المحاور الجديدة غرب العاصمة .. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الجارية في المحاور الجديدة غرب العاصمة .. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الجارية في المحاور الجديدة غرب العاصمة .. صور
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