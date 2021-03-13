بإطلالة مبهجة.. شاهد أحدث إطلالة لـ ليلى أحمد زاهر

شاركت الفنانة ليلى احمد زاهر، متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"





وظهرت ليلي أحمد زاهر في الصور بإطلالة مبهجة، حيث ارتدت سترة لامعة تحمل بعضا من النقوشات، وبنطالا اسود، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، واختارت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الجذابة الهادئة.





يذكر أن احدث أعمال ليلى زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.





وشاركت ليلى في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.







