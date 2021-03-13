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ديني

نائب رئيس مجلس الدولة يكشف مجالس وهمية تتحدث عن الحوار بين الأديان

السبت 13/مارس/2021 - 06:44 م
صدى البلد
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محمد شحتة - عبد الرحمن محمد - عدسة : عمرو السيد
قال المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، ان السلام بين الدول لن يتحقق الا بالحوار بين الأديان والحوار بين الأديان لن يتحقق الا بالحوار بين أتباع الديانات.

وأضاف خفاجي، في كلمتة بالجلسة العامة الثانية، تحت عنوان "البرلمان والحوار" ضمن فعاليات مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التي يترأسها النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ان مصر على مر العصور كانت وستظل للتعايش السلمي بين أتباع الديانات.

وتابع : رفضت اثناء عملي في القضاء نقل قبر يهودي في البحيرة، وكتبت في حيثيات الحكم "الإسلام يحترم كل اتباع الديانات المختلفة ويرفض نبش قبورهم".

وناشد خفاجي، بمجلس عالمي للحوار بين الأديان وليس مجلس تنفرد بين دولة أو أكثر، لأن هناك مجالس وهمية تتحدث عن حوار الأديان، مثل المجلس العالمي لعلماء المسلمين. 

وتابع: عكفت على معرفة انشاء هذا المجالس، واتضح انه ليس منظمة حكومية وإنما يستمد قوته من الشعوب والجماهير المسلمة به ولكنه لا يعادي الحكومات، ولا يتبع اي دولة ولا جماعة ولا طائفة.
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