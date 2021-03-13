أجمل عيلة.. محمد لطفي مع زوجته وأولاده.. شاهد

شارك الفنان محمد لطفي صورة فى أحدث ظهور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "محمد لطفي" في الصورة بصحبة زوجته واولاده وكتب تعليقا قائلا: "اجمل عيله ربنا يخليهم ويبارك فيهم عمر وابراهيم وزوجتي وحبي وحياتي كلها ❤️"



يذكر ان أحدث أعمال محمد لطفى السينمائية فيلم "حملة فرعون" المأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» والتى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف.

