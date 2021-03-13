هندسة القاهرة توضح نظام حضور طلاب البكالوريوس والدراسات العليا بالفصل الدراسي الثاني

كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة موعد ونظام الحضور وطريقة تلقي الطلاب للمقررات والبرامج الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني ، سواء لطلاب الدراسات العليا أو طلاب مرحلة البكالوريوس.





وأضاف " عبد الفتاح" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني ، من المقرر أن يكون في الأسبوع الأول من شهر أبريل القادم .





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كما أنه سيتم تطبيق نفس خطة الفصل الدراسي الأول من حيث شكل الحضور وطرق تلقي المقررات والبرامج الدراسية للطلاب .





أوضح ، إنه سيتم تفعيل نظام التعليم " الهجين" بالكلية ، حيث أنه سيكون هناك من يومين إلى ثلاثة أيام للحضور بمقر الكلية ، مع تخصيص أيام محددة لكل فرقة دراسية للحضور ، منعا للتكدسات داخل قاعات الحضور .





وبالنسبة لباقي أيام الأسبوع، سيتم طرح البرامج والمقررات الدراسية"أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية "بلاك بورد".





وكان عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، قد أوضح ، إنه سيتم الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري .