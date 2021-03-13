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تعليم

هندسة القاهرة توضح نظام حضور طلاب البكالوريوس والدراسات العليا بالفصل الدراسي الثاني

السبت 13/مارس/2021 - 10:37 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد
كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة موعد ونظام الحضور وطريقة تلقي الطلاب للمقررات والبرامج الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني ، سواء لطلاب الدراسات العليا أو طلاب مرحلة البكالوريوس. 

وأضاف " عبد الفتاح" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني ، من المقرر أن يكون في الأسبوع الأول من شهر أبريل القادم .

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كما أنه سيتم تطبيق نفس خطة الفصل الدراسي الأول من حيث شكل الحضور وطرق تلقي المقررات والبرامج  الدراسية للطلاب .

أوضح ، إنه سيتم تفعيل نظام التعليم " الهجين" بالكلية ، حيث أنه سيكون هناك من يومين إلى ثلاثة أيام للحضور بمقر الكلية ، مع تخصيص أيام محددة لكل فرقة دراسية للحضور ، منعا للتكدسات داخل قاعات الحضور .

وبالنسبة لباقي أيام الأسبوع، سيتم طرح البرامج والمقررات الدراسية"أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية "بلاك بورد". 

وكان عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، قد أوضح ، إنه سيتم الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري .
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