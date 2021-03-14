تعاون مصري - صربي لدعم حركة السياحة

استقبلت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة "جوجوسلاف لى فوكادينوفيك" Jugoslav Lj. Vukadinovic سفير جمهوريا صربيا بالقاهرة، و "بالما مركوفيك دراجان" Palma Markovic Dragan رئيس ومؤسس حزب United Serbia "الصرب المتحدة" وعضو البرلمان الصربي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وصربيا في مجال السياحة.





حضر اللقاء المستشار عبد المحسن شافعي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة





استهلت نائبة الوزير اللقاء بالترحيب بالضيوف والتأكيد على الاهتمام بتوطيد العلاقات المصرية الصربية خاصة في مجال السياحة.





واستعرضت الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة للعودة التدريجية الآمنة للسياحة واحتواء تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.





ومن جانبه، أكد Palma Markovic Dragan، تميز العلاقات المصرية الصربية، مشيرا إلى أن مصر تعتبر ثاني وجهة سياحية مفضلة لدي المواطن الصربي بعد اليونان، مما يمثل فرصة جيدة للمقاصد السياحية المصرية لجذب مزيد من السائحين الصرب.





وتم مناقشة إمكانية تنظيم رحلات سياحية لعدد من أكبر الأطباء الصرب والأشهر علي مستوى الاتحاد الأوروبي لزيارة مصر خلال الفترة القادمة بالاضافة إلى إمكانية تنظيم رحلات طلابية إلي البحر الأحمر وربطها بزيارات إلى كل من الأقصر وأسوان لجذب شريحة طلاب المدارس والجامعات.





و أعقب الاجتماع تسجيل مقابلة تليفزيونية مع السيد Palma Markovic Dragan والتي سيتم عرضها من خلال القناة التليفزيونية TV Palma Plus التابعة لشركته إلى جانب عرض الأفلام الدعائية المختلفة للاستعانة بها في الترويج للمقصد السياحي المصري ، بالإضافة إلى عرض هذه الأفلام عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.





تجدر الإشارة أن غادة شلبي كانت قد قامت بزيارة ترويجية إلى صربيا في ديسمبر الماضي بهدف تسليط الضوء على المقومات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصرى في إطار استراتيجية الوزارة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة الي مصر من الأسواق السياحية الواعدة ومنها صربيا.



