بسبب حقوق العمال.. دولة أوروبية تهدد بمقاطعة كأس العالم في قطر

هددت مملكة النرويج، بمقاطعة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في قطر، وذلك على خلفية سلب حقوق العمال والجدل المتصاعد بشأن حقوق الإنسان في الدوحة.





وذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجيمايني تسايتونج" الألمانية، أن النرويج هددت بمقاطعة كأس العالم بسبب حقوق العمال المسلوبة في قطر، حيث لا يزال موضوع حقوق العمال يثير جدلًا في قطر التي تستضيف كأس العالم العام المقبل.





وقال مدرب المنتخب النرويجي، ستال سولباكن، إنه ناقش بالفعل القضية الملحة مع لاعبيه على حدة، وقد اتفق الجميع على أنه "يمكننا أن نفعل شيئًا كفريق واحد"، مضيفًا أن النرويج قد تكون دولة كرة قدم صغيرة، لكن "لديها نجم عالمي ومدرب نصف مجنون ولاعبون شباب يتقدمون للأمام".





وتابع: "علينا أن نفكر بشكل كبير! كالمقاطعة مثلا يرغب العديد من أندية الدرجة الأولى والجماهير في إجبار الاتحاد المحلي المتردد على القيام بذلك في الجمعية العمومية السنوية يوم الأحد".





وأردف: "لقد قرأت كل ما يمكنني الحصول عليه، بالطبع أيضا مقال صحيفة الجارديان البريطانية عن قتلى كثيرين في مواقع العمل في استادات المونديال".





واختتم: "إن ما فعله الاتحاد الوطني لكرة القدم حتى الآن لتعزيز حقوق العمال وحقوق الإنسان في قطر ضعيف للغاية وغير حازم".