القطاع السياحي يعاني من التدهور فى ظل كورونا .. وسياحة الشيوخ تؤكد: إيرادات القطاع تدنت بسبب الجائحة و الظاهرة عالمية .. وبرلمانى: عودة المجال السياحي تدريجيا

أمين سر سياحة الشيوخ : تدنى إيرادات السياحة ظاهرة عالمية بسبب جائحة كورونا

سياحة البرلمان: الفترة القادمة مرحلة ما بعد الشفاء فهى إعداد للعودة وليست موسما سياحيا

أمين سر سياحة النواب : قطاع السياحة يستعيد عافيته فى الفترة المقبلة بشكل تدريجى





بعد تدهور قطاع السياحة بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا وقرار إغلاق الدول أدى إلى تعطيل المجال السياحى بالإضافة إلى إغلاق المطارات وتخوف السياح من العدوى كل هذا أدى لأنهيار السياحة وخسارة بعض الشركات وإعاقة إرادتهم.









قال حسام الحلو، نائب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن إيرادات الشركات السياحية خلال عام كورونا بلغت نحو 10% من الإيرادات التى كانت تحققها قبل ظهور الجائحة فبراير من العام الماضى، مضيفا أن قطاع الشركات السياحية كان الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، حيث توقفت رحلات العمرة والحج بصورة كاملة، فضلا عن تراجع أعمال الشركات في جلب السياحة من الخارج.









وفى هذا الصدد أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والاثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن تدنى إيردات السياحة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا ظاهرة عالمية .









وأوضح القط، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن الإجراءات الإحترازية و الخوف من السفر وغلق المجالات الجوية أدت غلى انخفاض إيرادات السياحة فى عام كورونا، موضحًا ان العالم بدأ التعايش مع كوفيد-19 فى مجال القطاع السياحى وأيضا جميع المجالات الأخرى .









وأشار أمين سر لجنة السياحة ، إلى أن وزارة السياحة تقوم بدور جيد فى تنشيط السياحة فى مصر، مع أخذ الإجراءات الإحترازية اللازمة التى توفرها الدولة للتشجيع على السفر وبدأ عودة الثقة للسياح مرة أخرى.









وتابع البرلمانى، أنه بدأ هناك تعاقدات للمدن السياحية المصرية وأستعداد مصر للتنوع فى المجالات السياحية المختلفة مثل رحلات العائلة المقدمة و الرحلات الدينية بالإضافة إلى السياحة العلاجية فهذا له دور كبير فى تنشيط السياحة .









وفى السياق ذاته، قالت أمانى الشمولى، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب ، أن قطاع السياحة يستعيد عافيته فى الفترة المقبلة بعد التوقف بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا فى العالم اجمعه.









وأضافت الشمولى، في تصريحات خاصة ل" صدى البلد"، أن قطاع السياحة شهد اضطرابات منذ 2011 ولمدة خمس سنوات وعاد العمل بالقطاع السياحى لمدة عام ثم ظهرت جائحة كورونا التى أدت إلى إغلاق الدول وانقطاع التداول السياحي.









ولفتت أمين سر اللجنة، الى أن الفترة القادمة تشهد تحرك فالقطاع و ذلك بالتيسيرات التى قدمتها الدولة للقطاع حيث ترجئ الدولة أى مديونيات للقطاع لبعد انتهاء جائحة كورونا وسيتم جدولة الديون على سنتين، مشيرة إلى أن المجال السياحى يعود بشكل تدريجى فى الفترة القادمة مع أخذ الاحتياطات الإحترازية و تباعد المسافات .









ومن جانبه ، أكد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى فى مجلس النواب، أن شركات السياحة تشهد إنخفاض وذلك يرجع تحت مظلة جائحة فيروس كورونا والتى سيطرت على العالم كله وليست مصر فقط.









وأضاف إدريس، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الانخفاض لا يعتبر تقصير من الجهات المعنية بالسياحة ولكنه أمر واقع على جميع البلدان بسبب تفشى عدوى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجائحة أدت إلى غلق الدول والمطارات و منها وقف الطيران، بالإضاف إلى غلق المجالات الجوية السعودية خاصة فى مجال الحج و العمرة، فكل هذا أدى إلى تأثير استقطاب السائح .









وأوضح عضو لجنة السياحة، أن هناك تحرك فى مجال القطاع السياحى بالمرحلة القادمة، ولكن ليس كما كان من قبل وباء كورونا، قائلًا " الفترة القادمة مرحلة ما بعد الشفاء "، موضحًا أنها فترة إعداد للمقاصد السياحية وليس موسم سياحى مزدحم بالإضافة إلى أن المقبلة مرهونة لنحاج اللقاحات و فاعلتيها .













فيما توقع نائب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أن تشهد الشهور القليلة المقبلة انفراجة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج، خاصة بعد أن بدأت العديد من دول العالم تطعيم مواطنيها بالأمصال المضادة لفيروس كورونا ، كما أن هناك انفراجة قريبة ستحدث في ملف الحج لهذا العام، متوقعا أن يقام الحج هذا العام بطاقة نحو 25% من الطاقة التي استقبلتها المملكة العربية السعودية عام 2019.