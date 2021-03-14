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اقتصاد

الإسكان: 160 مليون نسمة عدد السكان في 2052 بشرط .. فيديو

الأحد 14/مارس/2021 - 12:32 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن هناك مخططا استراتيجيا للتنمية العمرانية في مصر حتى عام 2052.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى عبر تغطية خاصة عن «العاصمة الإدارية الجديدة» ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد سكان مصر سيكون 160 مليون نسمة في 2052 حال السيطرة على الزيادة السكانية.

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وتابع نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية أن عدد السكان سوف يصل إلى 180 مليون نسمة بعد 30 عاما في حالة عدم السيطرة على الزيادة السكانية .

وكشف أنه في الماضي كان هناك زيادة سكانية دون تنمية عمرانية، ما تسبب في ظهور العشوائيات، موضحا أنه خلال السنوات الثلاث الماضية لم تظهر أي عشوائيات في مصر، كما أن الدولة تواصل تنفيذ عملية التنمية العمرانية.

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