إيطاليا تكشف خطة تطعيم 80% من السكان ضد كورونا

أعلنت إيطاليا أنها تستهدف تطعيم ما لا يقل عن 80% من سكانها ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" بحلول سبتمبر المقبل، من خلال تكثيف حملة التطعيم اليومية.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، أعلن المفوض الخاص الجديد للجنة مكافحة فيروس كورونا فرانشيسكو باولو فيجليولو، عن "خطة عامة لتطعيم 500 ألف شخص يوميا".





وسجلت إيطاليا 101881 وفاة بسبب فيروس كورونا، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.





وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن 3 ملايين و200 ألف.





وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية ن غالبية البلاد التي تواجه الموجة الثالثة من وباء كورونا، ستعود إلى الحجر الصحي الجزئي اعتبارا من الاثنين.



