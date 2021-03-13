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توك شو

قبل رمضان.. مستشار الرئيس لـ الصحة يحذر من ارتفاع إصابات كورونا

السبت 13/مارس/2021 - 11:50 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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محمد القاضي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الوقاية من فيروس كورونا تتقدم نقطة التطعيم لأنها أكثر حماية لنا منه.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية إم بي سي مصر"،  أن التطعيم يحمي الفرد من شدة المرض، لكنه من الممكن أن يعدي شخصا آخر، منوها بأهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقاية والاحتراز وعدم التجمع خلال الفترة المقبلة خاصة خلال شهر رمضان تجنبا لارتفاع الإصابات العائلية والدخول في موجة ثالثة لفيروس كورونا.

وأشار: "نحن في مرحلة تسمى بـ مرحلة التذبذب في الحالات وتوجد زيادة طفيفة، والإصابات أصبحت عائلة في الفترة الحالية، ولا يوجد التزام بالإجراءات الاحترازية".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن التطعيم مهم جدا لأنه يقلل حدة المرض وانتشاره بين الأفراد والأشخاص، ويمنع المضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا على الأفراد.
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