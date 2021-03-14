الزمالك يتفاوض مع لاعب عربي كبير لتعويض غياب فرجاني ساسي ويقرر رحيل عواد

وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس": "الزمالك يتفاوض في الوقت الحالي مع لاعب عربي كبير لتعويض غياب فرجاني ساسي .





وأكد سيف زاهر أن فرجاني ساسي لديه الرغبة في التجديد لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة خصوصا بعد معرفته برغبة مسئولي الزمالك بالتعاقد مع لاعب عربي لتعويض رحيله .





وفي سياق آخر أكد سيف زاهر أن محمد عواد حارس نادي الزمالك يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم لرغبته في عدم الجلوس احتياطيا من جديد .