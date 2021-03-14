الزمالك يتفاوض مع لاعب عربي كبير لتعويض غياب فرجاني ساسي ويقرر رحيل عواد

أكد الإعلامي سيف زاهر أن مسئولي الزمالك يرغبون في التعاقد مع لاعب عربي في حال فشل تجديد التعاقد مع فرجاني ساسي لاعب الفريق الحالي .
وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس": "الزمالك يتفاوض في الوقت الحالي مع لاعب عربي كبير لتعويض غياب فرجاني ساسي .
وأكد سيف زاهر أن فرجاني ساسي لديه الرغبة في التجديد لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة خصوصا بعد معرفته برغبة مسئولي الزمالك بالتعاقد مع لاعب عربي لتعويض رحيله .
وفي سياق آخر أكد سيف زاهر أن محمد عواد حارس نادي الزمالك يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم لرغبته في عدم الجلوس احتياطيا من جديد .