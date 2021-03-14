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رياضة

الزمالك يتفاوض مع لاعب عربي كبير لتعويض غياب فرجاني ساسي ويقرر رحيل عواد

الأحد 14/مارس/2021 - 12:00 ص
فرجاني ساسي لاعب
فرجاني ساسي لاعب الزمالك
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حسام الحارتي
أكد الإعلامي سيف زاهر أن مسئولي الزمالك يرغبون في التعاقد مع لاعب عربي في حال فشل تجديد التعاقد مع فرجاني ساسي لاعب الفريق الحالي .

وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس": "الزمالك يتفاوض في الوقت الحالي مع لاعب عربي كبير لتعويض غياب فرجاني ساسي .

وأكد سيف زاهر أن فرجاني ساسي لديه الرغبة في التجديد لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة خصوصا بعد معرفته برغبة مسئولي الزمالك بالتعاقد مع لاعب عربي لتعويض رحيله .

وفي سياق آخر أكد سيف زاهر أن محمد عواد حارس نادي الزمالك يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم لرغبته في عدم الجلوس احتياطيا من جديد .
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مصدر: فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك

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