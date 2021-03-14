ضحية إعلان محمد رمضان: لولا ستر ربنا كنت مُت

كشف الفنان يوسف عمر، تفاصيل إصابته في إعلان محمد رمضان، قائلا إنه نجا من الموت بأعجوبة.





وقال "عمر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية إم بي سي مصر"،: "كنت بصور إعلان بطولة محمد رمضان، في شوت التفجير القنبلة كانت تحت رجلي، وعصام الوريث مسئول التفجيرات قال لي أنا هحط القنبلة تحت رجلك وأول ما أقول أكشن هتنط علي المرتبة اللي وراك".





وأضاف: "أنا كنت عارف أنه فيه قنبلة وعمري ماتوقعت أني هتأذي، والمفروض أنه علي الأقل تكون القنبلة صوت ودخان فقط"، متابعا: "أول ما قال أكشن مشوفتش نفسي ولا أعرف اللي حصل.. وفيه مشكلة في أذني لحد دلوقتي.. لولا ستر ربنا كنت هموت في لحظة".





وتابع: "أنا مش عارف هو غصب عنه ولا لا.. بس مكنش فارق مع عصام الوريث اللي حصلي، وقالي أنت اللي غلطان وأنت اللي نطيت متأخر، وبعد اللي حصل دخل عليا بالعربية وحسيت أنه بيخوفني، وخوفت أن يعملي حاجه، وأنا مش عارف إزاي بيستسهتر بحياة الناس كدا".





وأردف: "الفنان محمد رمضان كان موجود، وجالي بعد الشوت وقالي عاش يا بطل الشوت كان حلو جدا".



