أستاذ مناعة ببريطانيا: لقاح أسترازينيكا لا يسبب تجلطا في الدم

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا، إن لقاح أسترازينيكا يعتبر من افضل لقاحات كورونا الموجودة في العالم.





وقال "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية إم بي سي مصر"، أن نصف سكان بريطانيا تطعموا بلقاح أسترازينيكا، بعدد يصل لأكثر من 23 مليون مواطن.





وأوضح أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا، أن لقاح أسترازينيكا ممتاز ويعطي المناعة المطلوبة بشكل كافئ للشخص، ويعتبر من أكثر اللقاحات أمانا حول العالم، ويعطي الغرض المطلوب منه بشكل جيد، ولا يسبب تجلط في الدم".





وأشار إلى أن الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا تعطي مناعة لجسم الإنسان تصل إلى 75%، وفي الجرعة الثانية تصل إلى أكثر من 90%، موضحا أن الجهة المنظمة للعقاقير والتطعيمات سواء في بريطانيا أو في الاتحاد الأوروبي أصدروا بيان حول لقاح أسترازينيكا بأنه من أكثر اللقاحات أمانا.



