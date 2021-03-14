شقيق طبيبة السلام: أختي ماقفلتش الباب وطلبوا منها خلع ملابسها وتصويرها

قال يوسف، شقيق طبيبة السلام، إن شقيقته طلبت من أحد الأشخاص أن يحضر لها أنبوبة، فأحضرها لها ودخل إلى شقتها لكي يقوم بتغييرها: "قال لها مش هينفع أجيبهالك قبل الساعة 11، وكانوا سايبين الباب مفتوح، لكن البواب وصاحب العمارة طلعوا واتهجموا عليها، وقالوا لها اخلعي هدومك وهنصورك".





وأضاف شقيق سيدة السلام في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «on»: "طبيعي إنها من كتر الضرب والقرف اللي شافته إنها ترمي نفسها أو هم اللي رموها، وأختي وزنها تقيل وسور البلكونة عالي، ومش هتقدر ترفع رجلها عشان تقفز، والناس دي يا إما كانوا عاوزين ياخدوا حاجة في الشقة أو عاوزين يتعدوا عليها".





وتابع: "انفصلت عن زوجها، ولديها طالب في المرحلة الثانوية والآخر في الإعدادية وطفلة صغيرة، وكلهم يعيشون مع والدهم، والرجال كان بيغير الأنبوبة والباب مفتوح، ولما كان خارج دخلوا وفضلوا يضربوا فيهم، وعرفت القصة دي من ضابط كويس في القسم ومرضيش يضحك عليّ".



