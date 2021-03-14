أستاذ مناعة: نتائج جرعتين من لقاحين لـ كورونا لم تظهر

رد الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا، على إمكانية الحصول على على جرعيتن من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا.





وقال "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية إم بي سي مصر": "بريطانيا أجرت دراسة على إمكانية تناول جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا، لكن حتى الآن لم تظهر النتائج".





وأضاف: "يمكن تناول جرعيتن من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا، لكن يفضل تناول الجرعتين من نفس نوع اللقاح"، مشيرا إلى أن لقاح أسترازينيكا يعتبر من افضل لقاحات كورونا الموجودة في العالم.





وأوضح أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا، أن لقاح أسترازينيكا يعتبر لقاح ممتاز ويعطي المناعة المطلوبة بشكل كافئ للشخص، ويعتبر من أكثر اللقاحات أمانا حول العالم.





وأشار إلى أن الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا تعطي مناعة لجسم الإنسان تصل إلى 75%، وفي الجرعة الثانية تصل إلى أكثر من 90%، موضحا أن الجهة المنظمة للعقاقير والتطعيمات سواء في بريطانيا أو في الاتحاد الأوروبي أصدروا بيان حول لقاح أسترازينيكا بأنه من أكثر اللقاحات أمانا.



