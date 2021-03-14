جيلان علاء برفقة هنا الزاهد بكواليس مسلسل حلوة الدنيا سكر

نشرت جيلان علاء صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهرت بصورة من مسلسل:" حلوة الدنيا سكر " برفقة هنا الزاهد و ياسمين رحمى.





وكتبت معلقة:" احنا يا بنات ملناش الا بعضينا".









على جانب آخر اعتذر المخرج خالد الحلفاوي مخج مسلسل حلوة الدنيا سكر عن عدم استكمال إخراج باقي حلقات العمل، بسبب ما حدث من تبديل عرض الحلقات دون علمه، وكتب عبر صفحته بموقع فيس بوك قائلا: القناة اللي يتعرض المسلسل قررت إن أنا حمار ومبفهمش فغيرت ترتيب الحلقات.. وبعتذر عن إخراج باقي المسلسل بالمرة".





ويعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة صباحًا والساعة الثانية والنصف ظهرًا.



