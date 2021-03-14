ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بكت حتى الموت.. عروس تسقط متوفية في حفل زفافها

الأحد 14/مارس/2021 - 08:36 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
لم تخل حفلات الزفاف من دموع الفراق، فقد تبكي العروس ومن حولها لتركها عائلتها وانتقالها لحياة جديدة بعيدة عنهم، ولكن دموع عروس كلفتها حياتها، حيث لم تتمكن من كبح جماح دموعها الغزيرة فماتت.

بينما كان الجميع يشعر بالفرح والسعادة في حفل الزفاف، أصيبت العروس بنوبة قلبية وتوفيت بعد أن بكت كثيرًا في وقت، لتترك أسرتها وضيوفها حزينين ومصدومين.

فقد عانت المرأة من نوبة قلبية بعد أن لم تستطع التوقف عن البكاء بسبب الإجهاد العاطفي الشديد، ووقع الحادث المأساوي في بلدة "سونيبور" بالهند، بحسب ما نشره موقع "تايمز أوف إنديا".

وتقول عائلة العروس إنها كانت بصحة جيدة ولم تكن تعاني من أي ظروف صحية في وقت الزفاف، ووفقًا للعائلة ، كانت العروس بخير، وعندما كانت على وشك مغادرة منزل والديها حيث يقام الحفل مع عريسها، لم تستطع التحكم في انفعالاتها واستمرت في البكاء.

وقال شهود عيان حضروا حفل الزفاف لوسائل إعلام محلية ، إن العروس بكت بشدة لدرجة أنها أغمي عليها ، وبعد ذلك تم نقلها على الفور إلى المستشف، ولكن الأطباء أعلنوا وفاتها وقالوا إن سبب الوفاة هو نوبة قلبية.

ووفقًا لأحد الضيوف الحاضرين في حفل الزفاف ، كانت العروس حزينة لبعض الوقت لأن والدها توفي قبل بضعة أشهر.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

37 شرطا.. عروس تفرض قائمة شروط تعجيزية على صديقاتها لحضور حفل الزفاف

لسبب مؤثر.. عريس يحلق شعر عروسه بالكامل خلال حفل الزفاف.. شاهد

تتوجه للشرطة بدلًا من قاعة الفرح.. عروس تقدم بلاغا في عريسها يوم الزفاف

جوازة تحولت لـ جنازة.. عروس تفارق الحياة في الصباحية

ترشيحاتنا

عصام مرعي: رحيل أوناجم والسعيد وفتحي عن الزمالك خطأ باتشيكو

الشامي يحرج أحمد فهمي على الهواء بسبب تسجيل الأغاني

أخبار التكنولوجيا.. 3 نصائح تساعدك على منع الهاتف الذكي من تتبعك.. إعلان سعر Oppo A94 بعد أيام من إطلاقه

الجيل Z.. مجلة تابعة لـ الحرس الثوري تحذر من نهاية نظام ولاية الفقية في إيران

أخبار الفن| موديل إعلان محمد رمضان يكشف كواليس صادمة عن الانفجار.. تعافي غادة عادل من كورونا

البنك المركزي: 755.4 مليار جنيه صافي الأصول المحلية للبنوك في أكتوبر الماضي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات بيجو 5008 موديل 2021.. صور

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها