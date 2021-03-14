بكت حتى الموت.. عروس تسقط متوفية في حفل زفافها

لم تخل حفلات الزفاف من دموع الفراق، فقد تبكي العروس ومن حولها لتركها عائلتها وانتقالها لحياة جديدة بعيدة عنهم، ولكن دموع عروس كلفتها حياتها، حيث لم تتمكن من كبح جماح دموعها الغزيرة فماتت.





بينما كان الجميع يشعر بالفرح والسعادة في حفل الزفاف، أصيبت العروس بنوبة قلبية وتوفيت بعد أن بكت كثيرًا في وقت، لتترك أسرتها وضيوفها حزينين ومصدومين.





فقد عانت المرأة من نوبة قلبية بعد أن لم تستطع التوقف عن البكاء بسبب الإجهاد العاطفي الشديد، ووقع الحادث المأساوي في بلدة "سونيبور" بالهند، بحسب ما نشره موقع "تايمز أوف إنديا".





وتقول عائلة العروس إنها كانت بصحة جيدة ولم تكن تعاني من أي ظروف صحية في وقت الزفاف، ووفقًا للعائلة ، كانت العروس بخير، وعندما كانت على وشك مغادرة منزل والديها حيث يقام الحفل مع عريسها، لم تستطع التحكم في انفعالاتها واستمرت في البكاء.





وقال شهود عيان حضروا حفل الزفاف لوسائل إعلام محلية ، إن العروس بكت بشدة لدرجة أنها أغمي عليها ، وبعد ذلك تم نقلها على الفور إلى المستشف، ولكن الأطباء أعلنوا وفاتها وقالوا إن سبب الوفاة هو نوبة قلبية.





ووفقًا لأحد الضيوف الحاضرين في حفل الزفاف ، كانت العروس حزينة لبعض الوقت لأن والدها توفي قبل بضعة أشهر.



