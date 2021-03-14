الثلاثاء القادم.. الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة دينية (أون لاين)

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديريه الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.





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فيما أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تقوم المديرية بتنظيم لقاء ثقافي ديني عن بر الوالدين والإحسان إليهما يتم عرضه بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 16 مارس الجاري في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا عن طريق البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.





وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي أنه من المقرر أن يقوم الشيخ محمد محمود خاطر المدير العام بمديرية أوقاف الشرقية وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والذي سوف يبين فيها أن بر الوالدين وطاعتهما واجب وفرض على الأبناء وذلك بالاستدلال بالقرآن والسنه وتوضيح فضل الوالدين على الأبناء وكيفية الإحسان إليهما في حياتهما وبعد الممات وأن رعاية الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله والعقوق إليهما يعد من الكبائر.