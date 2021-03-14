بحضور قرينة الرئيس.. وزير الشباب: معرض البازار يعكس جهود الدولة في دعم الصناعات الحرفية النادرة

شاركت وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية " برئاسة الدكتور أشرف صبحي، في معرض " البازار" للمنتجات الحرفية واليدوية بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، والذي يقام خلال الفترة من 11 - 20 مارس الجاري، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور السيدة انتصار السيسي.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المشاركة في فعاليات معرض " البازار"، يأتي في إطار توجيهات الدولة وسعي الوزارة نحو أحياء العديد من القرى والمدن المصرية، وتسهم في الحفاظ عليها وتشجيع صانعي الحرف وفتح منافذ لتسويقها، ومساعدة العاملين بها من الشباب على تحويلها الى مشروعات إنتاجية، فضلا عن تشجيع الشباب من العاملين في هذا المجال على تقديم منتجاتهم المتميزة والتوسع في تسويقها والترويج لها من خلال المعارض التسويقية، مشيرًا إلى أن المعرض يهدف إلي دعم ورعاية الصناعات الحرفية النادرة وفتح أفاق لانتشارها والحفاظ عليها، إلى جانب خلق فرص تجارية وصناعية لدفع جهود تشغيل تلك العمالة بصناعة الحرف اليدوية، ودعم قدرات الابتكار والإبداع لدى أصحابها لرفع مستوي التنافس علي المستويين الإقليمي والدولي بهدف مواجهة البطالة، وإكساب الفتيات مهارة ومهنة تدر عليهن دخل وتوفر لهن حياة كريمة.





ويشارك في المعرض عضوات اندية الفتاة من محافظات سوهاج، الوادي الجديد، بورسعيد، شمال سيناء، البحيرة بالعديد من المنتجات المتنوعة من الجلود ،تللى،أكسسوار،خوص،كليم، مشغولات سيناوية وغيرها من الحرف والمنتجات التي تعبر عن ثقافة وتراث العديد من القرى والمدن المصرية وتسهم في الحفاظ عليها وتشجيع صناعتها.