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أخبار البلد

فريق بيراميدز في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا

الأحد 14/مارس/2021 - 01:50 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، استعدادا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق نامونجو التنزانى المقرر لها الأربعاء المقبل، على ستاد تنزانيا الوطنى فى العاصمة دار السلام.

وذلك فى إطار منافسات الجولة الثاثنة من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتغادر بعثة بيراميدز ، القاهرة عصر اليوم الأحد، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفني، على متن طائرة خاصة، وتقوم شركة ميناء القاهرة الجوي بإنهاء سفر البعثة وسط تسهيلات من فرق العلاقات العامة. 

وحدد الجهاز الفنى بقيادة أروابارينا برنامج الفريق فور وصول تنزانيا، خاصة أن البعثة ستصل قبل موعد المباراة بـ 48 ساعة، الأمر الذى سيسمح بخوض تدريب جماعى قبل التدريب الختامى الذى سيقام على ملعب المباراة يوم الثلاثاء.

ويتواجه بيراميدز مع فريق نامونجو التنزانى، الأربعاء المقبل، على ستاد تنزانيا الوطنى فى العاصمة دار السلام، فى إطار منافسات الجولة الثاثنة من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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