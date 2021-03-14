السعودية تعلق على أزمة لقاح أسترازينيكا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، آمن وفعال وجرى اختباره قبل اعتماده.





ووفقًا لـ"العربية"، أكدت الصحة السعودية، أن تعليق دول أوروبية للقاح أسترازينيكا يعد خطوة احترازية للتأكد من فعاليته، مشيرة إلى أنها لم توقف استخدام أي لقاح تم اعتماده مسبقا.





وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، أجازت في فبراير الماضي، استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد، لمواجهة "كوفيد-19".



يذكر أن عددًا من الدول الأوروبية بينها الدنمارك والنرويج، قررت تعليق التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" في أعقاب تقارير تشير إلى تكون جلطات في الدم لدى بعض من تلقوه.





وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن المنظمة تدرك أن بعض الدول أوقفت استخدام لقاح "أسترازينيكا" بناء على تقارير عن تكون جلطات دموية لدى بعض الذين تلقوا اللقاح.





وأضاف أدهانوم، في مؤتمر صحفي من جنيف، أنه "تم اتخاذ هذا القرار كإجراء احترازي حتى يتم الانتهاء من التحقيق بشكل كامل"، مؤكدا أن اللجنة الاستشارية التابعة للمنظمة تقوم حاليا بمراجعة مؤشرات السلامة وتجري تقييما دقيقا للتقارير الحالية بشأن لقاح أسترازينيكا.





وأشار أدهانوم الى أن وكالة الأدوية الأوروبية قالت إنه لا يوجد ما يشير إلى وجود صلة بين لقاح أسترازينيكا وحدوث جلطات في الدم، وأكدت إمكانية الاستمرار في استخدام اللقاح أثناء استمرار التحقيق.





وأوضح أنه بمجرد أن تحصل الصحة العالمية على فهما دقيقا لهذه الأعراض الجانبية، فسيتم الإبلاغ عن النتائج، مؤكدا أن أي تغييرات تطرأ على التوصيات الحالية سيتم إعلانها إلى الجمهور.