بشرى لصناع الجلود.. معارض مشتركة وتسهيلات لنفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الليبي

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، إن الغرفة حصلت على وعود بتسهيل الأمور الخاصة بعمليات تصدير الجلود المصرية الى ليبيا والعمل على تنظيم عدد من المعارض والمؤتمرات بمختلف محافظات ليبيا على أن يتم البدء بمعارض تسويقية بمختلف القطاعات.





جاء ذلك خلال إجتماع غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات مع السفير محمد الربيع رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ومحمود الجراح -الأمين العام للاتحاد العربى للمعارض والمؤتمرات الدولية و محمد كزاره أمين عام الاتحاد العربى للجلود و الدكتور إبراهيم الجرارى - رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة وحسن الديبانى رئيس الغرفة التجارية درنة ليبيا لبحث التعاون المشترك بين مصر وليبيا في قطاع الجلود، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ15 لمعرض القاهرة الدولي للجلود، الذي نظمته غرفة صناعة الجلود واختتمت فعالياته أمس.





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وأضاف "السمالوطي" أنه سيتم تنظيم معرض شامل خاص للمستثمرين ببنى غازى وتبدأ اول معارض التسوق بمحافظة طبرق وجاري التنسيق لزيارة وفد من صناع الأحذية والمنتجات الجلدية لزيارة ليبيا بهدف زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين .





وفي ختام فعاليات معرض القاهرة الدولي للجلود قال يحيى أبو حلقة، رئيس شعبة الأحذية بغرفة صناعة الجلود وعضو مجلس إدارة الغرفة إن المعرض هذا العام لاقى نجاحًا كبيرًا وشهد إقبالًا مميزا سيكون له آثار إيجابية كبيرة وإبرام العديد من التعاقدات التي ستساهم بالضرورة في زيادة حركة الإنتاج بمصانع الأحذية والمنتجات الجلدية خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل اهتمام الصناع بطرح الموديلات الجديدة التي لاقت استحسان الزوار .





وأكد أبو حلقة أن تداعيات أزمة كورونا تسببت في تراجع حجم مبيعات الأحذية والمنتجات الجلدية لتتراوح بين 15 إلى 20 % خلال الشهور الماضية متوقعا حدوث حالة من الرواج مع زيادة حجم المبيعات التي ستشهدها الفترة المقبلة مع دخول العديد من المناسبات منها عيد الأم وشهر رمضان وموسم الصيف الجديد بحيث تصل الزيادة في المبيعات إلى 60% لما كانت عليه السنوات الماضية .





من جانبه قال أسامة الطوخي رئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود وعضو مجلس إدارة الغرفة إن نجاح المعرض بهذا الشكل والحضور الكبير من الشركات والعارضين والزائرين كان تحدي كبير للغرفة وسيعود بالنفع على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات لدول شمال افريقيا والدول العربية خاصة وأن المنتج المصري مميز وتطور كثيرا وقادر على المنافسة عالميا .