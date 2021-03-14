شاهد.. الظهور الأول لهاتف Huawei P50 قبل إطلاقه رسمياً

ظهرت العديد من التسريبات حول إصدارات هواوي المقبلة P50 وP50 Pro، واليوم كشف مقطع فيديو مسرب المزيد من تفاصيل أكثر حول هاتف P50، والذي يعطينا نظرة أقرب للهاتف الرائد المرتقب من جميع الجوانب.





وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، كشف مقطع فيديو ثلاثي الأبعاد تصميم هاتف Huawei P50 من هواوي، والذي سيأتي مزودا بشاشة مسطحة بقياس 6.3 بوصة، داخل إطار معدني ولوحة خلفية زجاجية.





وتبلغ أبعاد الهاتف الذكي 156.7 × 74 × 8.3 مللميتر، مع نتوء للكاميرا الخلفية مما يزيد سمك الجهاز إلى 10.6 مللميتر، ووفقا للتسريبات‘ فأن هاتف Huawei P50، سيكون أول هاتف ذكي مزود بمستشعر تنسيق بصري optical format بقياس 1 بوصة.





وتشير بعض التسريبات إلى أن هاتف Huawei P50، سيأتي بمكبرات صوت استريو واحدة في كل من الحواف السفلية والعلوية، مع قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء IR للتحكم في الأجهزة المنزلية.









ومن المقرر أن تعلن شركة هواوي بشكل رسمي عن هاتفي P50 وP50 Pro، في 17 أبريل المقبل، وقد أشارت بعض التسريبات المصورة سابقا عن تصميم هاتف HUAWEI P50 Pro.





ووفقا للتسريبات سيأتي هاتف P50 Pro، تصميما كبيرا وبارزا لوحدة الكاميرا بفتحتين كبيرتين، حيث سيحتوي على عدة كاميرات بما في ذلك عدسة التقريب periscope، ويتشابه التصميم مع هواتف Nova 8.





وسيأتي هاتف P50 Pro، بشاشة من نوع OLED، وبقياس 6.6 بوصة، بأبعاد 159159 × 73 × 8.6 مللميتر، مع 10.3 مللميتر لنتوء الكاميرا، وسيعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم EMUI 11، وبنظام التشغيل أندرويد 11، بدون خدمات جوجل.