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منوعات

يمني طولان بصحبة عمرو دياب في حفله الأخير.. صور

الأحد 14/مارس/2021 - 04:37 م
عمرو دياب ويمني طولان
عمرو دياب ويمني طولان
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محمد بدران
شاركت الإعلامية يمني طولان متابعيها صوراً جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"، وذلك من الحفل الغنائي الذي أحياه الهضبة عمرو دياب- مؤخرًا بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وظهرت يمني طولان بصحبة النجم عمرو دياب والمذيعة سمر يسري والفنانة نسرين امام ومجموعة من أصدقائها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

يذكر أن النجم عمرو دياب عاد إلى القاهرة بعد قضائه 4 أشهر بـ دبى، وظهر الهضبة في أول صورة بعد عودته إلى مطار القاهرة من دبي في طائرة خاصة بصحبة عدد من أصدقائه الفنانين منهم السيناريست تامر حبيب.

وينشغل الهضبة، خلال الفترة الحالية، بالتجهيز لجولة غنائية جديدة وحفلات فنية في مصر والعالم العربي لموسمي الربيع والصيف.

وطرح عمرو دياب آخر ألبوماته الغنائية "يا أنا يا لاء" فى ديسمبر الماضى.

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