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محافظات

والدة جورج المحجبة..أم الشهيد الرائد سعيد حمدي : أنا عندي بطلين ..فيديو

الأحد 14/مارس/2021 - 04:16 م
الرائد سعيد حمدي
الرائد سعيد حمدي
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عبد العزيز جمال - عدسة / ايهاب عيد


عبرت والدة الشهيد الرائد سعيد حمدي سعيد عن مدى سعادتها بتكريمها اليوم في احتفالية محافظة القاهرة. 

وقالت أم الشهيد لصدى البلد :"سعيد طلب منى ما ابكيش انا ببكى اشتياق مش اعتراض انا عارفه انه في مكانه عاليه واصطفاه الله زي باقي الشهداء".

وتابعت قائلة :" سعيد كان ابنى الوحيد  وبعدك شباب مصر كلهم ولادي".


"انا ام البطل المصاب جورج ويليام وبقوله ياجورج ربنا يبارك فيك وفي كل ابطال القوات المسلحة..جروج ده صديق ابنى لما اتصاب انا اللي قعدت اعتني بيه أسابيع وكانت امه متعرفش اصابته لأنه اقرب صديق لابني سعيد وبعتبروه ابنى بالضبط الاتنين ولادي أنا ام البطلين لدىجة كانوا بيستغربوا ازاى ام جورج المحجبة".

وشكرت الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقدمه للدولة وشكرت كل قادة القوات المسلحة اللي وقفوا جنبي .
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