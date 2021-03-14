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فن

شاهد.. إطلالة منى فاروق على شاطئ البحر

الأحد 14/مارس/2021 - 04:18 م
مني فاروق
مني فاروق
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محمد بدران

نشرت الفنانة الشابة مني فاروق صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 



وظهرت مني فاروق بإطلالة مميزة علي شاطئ البحر في دهب وهي ترتدى قبعة وتوب باللون الاسود وعلقت قائلة: "هي الحياه كده يوم تضحكلك ويوم بتضحك عليك دهب مدينة السحر والجمال لاجونا دهب #السياحة".



كان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، وتعد تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت العام الماضى فى مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.


وشاركت مني فاروق فى عدة أعمال هى مسلسل "الأب الروحى" من خلال الجزأين الأول والثانى، كما شاركت فى مسلسل "رحيم" الذى عرض فى رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث لعبت فيه دور زوجة أخو ياسر جلال، بالإضافة إلى اشتراكها بمسلسل ظل الرئيس.


وشاركت أيضا في  مسلسل "قيد عائلى" بجانب عزت العلايلى وميرفت أمين وبوسى ونضال الشافعى، وعدد آخر كبير من النجوم، من إخراج تامر حمزة.


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