سامي مغاوري لـ صدى البلد: ابني موهوب ومليش في الوسايط.. فيديو
الأهلي يدعم صفوفه.. تحرك لضم نجم المنتخب| ما القصة؟
الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة تديرها عناصر تنتحل صفة الأطباء
هتدفع علشان تركن.. الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة السايس البلطجي
مصير أسعار الخضروات والسلع بعد أسبوع من تحرك السولار والبنزين
بحد أقصى 5% من الإنفاق.. ضوابط التبرع للدعاية الانتخابية للنواب
رمضان صبحي على رادار الزمالك مجددًا في الانتقالات الشتوية
فيريرا يعتمد على محمد عواد حارسًا أساسياً للزمالك أمام ديكيداها
خطيب المسجد الحرام: لم ينزل الله مثلها في التوراة والإنجيل ولا الزبور
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025
اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-10-2025
استثمارات أوروبية بـ5 مليارات يورو ودعم لموقف مصر في قضايا الإقليم
للمرة الأولى عالميا... الطاقة الخضراء تتفوق على الفحم في توليد الكهرباء

أمينة الدسوقي

في تحول تاريخي نحو مستقبل أكثر استدامة، تجاوزت كمية الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة الخضراء مثل الشمس والرياح نظيرتها المولدة من الفحم خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك لأول مرة في تاريخ العالم.

وكشفت أبحاث جديدة أن نمو الطاقة المتجددة بات أسرع من وتيرة الطلب العالمي على الكهرباء، واصفا النتائج بأنها تمثل "منعطفا حاسما" في مسار التحول الطاقي.

تحليل عالمي يغطي 93% من الطلب على الكهرباء

وتشير النتائج حسب بيانات شهرية من 88 دولة تمثل نحو 93% من الطلب العالمي على الكهرباء إلى أن الطاقة النظيفة بفضل التوسع السريع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أصبحت قادرة للمرة الأولى على تلبية الزيادة العالمية في الطلب.

وقالت مالغورتشاتا فياتروس موتيكا، كبيرة محللي الكهرباء في Ember: "نرى أولى بوادر التحول التاريخي... فالنمو السريع في الطاقة الشمسية والرياح أصبح كافيًا لتغطية الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء. إنها بداية مرحلة جديدة تتواكب فيها الطاقة النظيفة مع نمو الطلب."

اتجاهات متباينة بين الاقتصادات الكبرى

يحدد أداء الاقتصادات الكبرى الاتجاه العالمي للطاقة، ففي الصين والهند، ساهم التوسع القوي في مصادر الطاقة المتجددة في تقليص استهلاك الفحم والغاز.

أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفع الطلب على الكهرباء بوتيرة أسرع من نمو الطاقة المتجددة، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي الاتحاد الأوروبي، تسبب ضعف الرياح وتراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية في ارتفاع استهلاك الفحم والغاز، بحسب تحليل Ember.

الطاقة الشمسية تقود المستقبل

تتوقع الوكالة الدولية للطاقة استمرار تسارع التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة خلال الأعوام المقبلة، على أن تكون الطاقة الشمسية المحرك الرئيس لهذا النمو، مدفوعة بانخفاض تكاليف الإنتاج وسرعة إجراءات الترخيص وتليها في الأهمية طاقة الرياح، ثم الطاقة المائية والطاقة الحيوية والحرارية الأرضية.

الأسواق النامية في الصدارة

يشهد التوسع في مجال الطاقة المتجددة زخما متزايدا في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل الإصلاحات الحكومية الداعمة للطاقة النظيفة والأهداف الوطنية الطموحة في هذه المناطق.

مستقبل ما بعد الفحم

ويشير محللو Ember إلى أن النمو المتسارع في الطاقة الشمسية والرياح على مستوى العالم بات يتجاوز نمو الطلب على الكهرباء، وهو ما قد يمهد على المدى المتوسط لإزاحة المزيد من مصادر الطاقة الأحفورية من مزيج الكهرباء العالمي.

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

الدكتور محمد الجندي

أمين البحوث الإسلامية من منبر الأزهر: السلام ضرورة وجودية وسنة كونية

المسجد النبوي

خطيب المسجد النبوي: أنفع العلوم وأشرفها العلم بأسماء الله الحسنى

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

السديس: على الأمة الرجوع لهدايات القرآن لمواجهة الصراعات المادية والاجتماعية

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

