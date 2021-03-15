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ديني

كيفية الوقاية من الحسد والعين عند زيارة شخص معين لصلة الرحم؟

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:09 ص
الحسد والعين
الحسد والعين
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شيماء جمال
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "كلما أخرج أنا وابنى من المنزل لزيادة قريبة لى وأعود يحدث شيئا سيئا لنا كأن أمرض أو يمرض أبنى أو تحدث مشكلة بينى وزوجى.. ولا أستطيع أن أقاطعها لصلة الرحم.. فماذا أفعل؟".

وأجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا أردتى الخروج من بيتك قولى "رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا".

وأضاف "وسام" قولى: "اللهم إنى أقدم من أمامى واقرأى "سورة الإخلاص" 3 مرات، وأقدم من
خلفى واقرأى "سورة الإخلاص" 3 مرات، وأقدم عن يمينى اقرأى "سورة الإخلاص" 3
مرات، وأقدم عن شمالى اقرأى "سورة الإخلاص" 3 مرات، وأقدم من فوقى اقرأى
"سورة الإخلاص" 3 مرات"، وعقب انتهائك اقرأى آية الكرسي.

وقال أمين الفتوى عبر فيديو على "يوتيوب" إنه يستحسن فى حالتك وأنت تطلبين من الله
التحصين والحماية أن تصلى ركعتين قبل الخروج وركعتين عند الدخول، فقد نص عليهما جماعة من أهل العلم وورد ذلك من فعل بعض السلف الصالح، هذا كله فيه الحفاظ والحصن إن شاء الله.

استكثار
النعمة على الشخص المحسود وتحرك القلب، أمّا مصدر العين فهو انقداح نظرة
العين لكن الحسد والعين يشتركان في الأثر، إذ يسببان الضرر للمحسود
والمعين. حكم العين والحسد الحسد والعين من الأمور المحرّمة؛ إذ نهى النبي
-صلّى الله عليه وسلّم- عن التحاسد بين الناس، والحسد في جميع الأمور،
وتحريم العين من باب الضرر المترتب عليه، وقد نهى النبي -صلّى الله عليه
وسلّم- كذلك من أن يؤذي الشخص نفسه أو يقوم بإيذاء غيره، ومن تعمّد أن يصيب
الناس بعينه فهو آثمٌ، وعليه أن يتوب توبةً صادقةً، وهناك من لا يتعمّد أن
يصيب الآخرين بالعين، وتقع منه دون أن يقصد الضرر بغيره، وقد أمر الله
-سبحانه- بالاستعاذة من العائن.
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