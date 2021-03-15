كيفية الوقاية من الحسد والعين عند زيارة شخص معين لصلة الرحم؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "كلما أخرج أنا وابنى من المنزل لزيادة قريبة لى وأعود يحدث شيئا سيئا لنا كأن أمرض أو يمرض أبنى أو تحدث مشكلة بينى وزوجى.. ولا أستطيع أن أقاطعها لصلة الرحم.. فماذا أفعل؟".





وأجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا أردتى الخروج من بيتك قولى "رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا".





وأضاف "وسام" قولى: "اللهم إنى أقدم من أمامى واقرأى "سورة الإخلاص" 3 مرات، وأقدم من

خلفى واقرأى "سورة الإخلاص" 3 مرات، وأقدم عن يمينى اقرأى "سورة الإخلاص" 3

مرات، وأقدم عن شمالى اقرأى "سورة الإخلاص" 3 مرات، وأقدم من فوقى اقرأى

"سورة الإخلاص" 3 مرات"، وعقب انتهائك اقرأى آية الكرسي.





وقال أمين الفتوى عبر فيديو على "يوتيوب" إنه يستحسن فى حالتك وأنت تطلبين من الله

التحصين والحماية أن تصلى ركعتين قبل الخروج وركعتين عند الدخول، فقد نص عليهما جماعة من أهل العلم وورد ذلك من فعل بعض السلف الصالح، هذا كله فيه الحفاظ والحصن إن شاء الله.



