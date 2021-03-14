والد شهيد : ربنا كرمنا في الآخرة والرئيس في الدنيا وهدخل حفيدي الكلية الحربية ..فيديو

قال حمدي سعيد والد الشهيد الرائد سعيد حمدي سعيد احمد شهيد بئر العبد ان نجله استشهد في اغسطس من العام الماضي.





وتابع والد الشهيد في تصريحات خاصة لصدى البلد خلال احتفالية محافظة القاهرة لتكريم اسر الشهداء والمصابين اليوم:" سعيد كان ابني وصديقي واخويا وكان طاير من الفرحة لما اتقبل في الكلية الحربية احساسه كان مصري نابع من حبه لوطنه".





وتابع انه عندما علم باستشهادة لم يحزن واحتسبه عند الله شهيدا موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات ابمسلحة على مساندتهم ودعمهم الدائم لهم .





وأضاف:"ربنا كرمنا في الآخرة والرئيس كرمنا في الدنيا وبقوف لكل شباب مصر حافظوا على ترابها".





ووجه رسالة لفارس نجل الشهيد سعيد قائلا :"افتخر وارفع راسك انت ابن البطل اللي دافع عن الارض والعرض ولو انا عايش هدخلك الكلية الحربية مصنع الرجال".



