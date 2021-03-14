في حضور وزير الخارجية.. لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يرفضون البيان الأممي ضد مصر

أعرب نواب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الاحد برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور وزير الخارجية السفير سامح شكري، رفضها جمله وتفصيلًا للبيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أنه حمل الكثير من المغالطات.





بدايه أشاد رئيس اللجنة النائب طارق رضوان بتضافر جميع سلطات الشعب التشريعية والتنفيذية والقضائية، في الرد على البيان الصادر من مجلس حقوق الانسان الأممى والذي حمل الكثير من المغالطات.





ووصف وكيل اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا، البيان الصادر عن 31 دوله بكونه مطاطي ويحمل الكثير من المغالطات، ومعلومات هي من طرف واحد، متسائلًا : اين هم من حقوق الانسان في سوريا أو حتي من الانتهاكات في بلادهم.





وقال أبو العلا، إن الدوله المصرية ماضية قدما في مرحله البناء، وهناك تقدم كبير في مجال حقوق الانسان وفقا لمنظورنا وبما يتفق مع الدين، مضيفا : "ولا ننسا الجهود الدؤوبة فيما يخص المرأة وحقوق الاقباط لكن لا أحد يتحدث عنها".





ونوه وكيل اللجنة، إلي أن هناك مدرسين احداهما تقضي بعدم الرد علي البيان ونمضي في مسيرتنا نحو التنمية والمدرسة الثانية تذهب إلي تفنيد الادعاءات، لكن ما يهمني حقا لتوقيت خروج هذا البيان الذي يحمل الكثير من المغالطات، فبدأ الامر بتصريح من الخارجية الاميريكية اعقبه صدور البيان، وتمكنت امريكا من تشكيل "لوبي" وبعد ذلك كان البيت الابيض والكونجرس الامريكي.





وشدد وكيل اللجنة إلي أهمية أن يكور هناك دور قوي للسفراء بالخارج لتوضيح الصورة الحقيقه لاوضاع حقوق الانسان، مضيفا : " امريكا استطاعت تشكيل لوبي ضغط، وان الاوان ليكون هناك لوبي لنا ".





من جانبه أيضا أشاد وكيل اللجنة النائب محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز، بالبيان الصادر عن وزاره الخارجية المصرية في مواجهة بيان عدد من الدول بمجلس حقوق الانسان الأممي، موضحا أنه تضمن الكثير من الادعاءات الكاذبه وذو اغراض سياسية.





وقال عبد العزيز إن مصر منفتحه علي التزاماتها الدولية، مشيدا بدور اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في وضع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان، بعد حوار وطني كبير، وإن تسأل عن باقي الخطي للجنة في ظل اختصاصاتها المتضمن في قرار تشكيلها، والتي من بينها متابعه حاله حقوق الانسان وتدريب العاملين في هذا المجال.









وكذا تسأل النائب محمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الاحزاب، عن الاليات التي ستستخدمها اللجنة الدائمة لحقوق الانسان للرد بقوه علي الإدعاءات الكاذبه التي تروج ضد مصر.