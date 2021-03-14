السعودية.. إيقاف 241 مواطنا ومقيما في 5 وزارات بتهم فساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" التحقيق مع 757 متهمًا في قضايا جنائية وإدارية، على مدار الشهر الماضي، وإيقاف 241 مواطنًا ومقيمًا.





وأوضحت الهيئة في بيان أن من الموقوفين موظفبن من وزارات: الداخلية، الصحة، الشئون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،الهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي.



