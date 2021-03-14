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أخبار العالم

السعودية.. إيقاف 241 مواطنا ومقيما في 5 وزارات بتهم فساد

الأحد 14/مارس/2021 - 05:49 م
السعودية.. إيقاف
السعودية.. إيقاف 241 مواطنا ومقيما في 5 وزارات بتهم فساد
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قسم الخارجي
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" التحقيق مع 757 متهمًا في قضايا جنائية وإدارية، على مدار الشهر الماضي، وإيقاف 241 مواطنًا ومقيمًا.

وأوضحت الهيئة في بيان أن من الموقوفين موظفبن من وزارات: الداخلية، الصحة، الشئون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،الهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي.

وذكرت "نزاهة" أن الموقوفين تورطوا بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير، مؤكدة العمل على استكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.
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