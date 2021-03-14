"ايرو سبورت" يستضيف معسكر وفاق سطيف الجزائري.. صور

يستضيف نادي إيرو سبورت التابع للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، على مدار ثلاثة أيام تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي وفاق سطيف الجزائري، الذي وصل إلى القاهرة لمواجهة نادي أهلي بنغازي الليبي في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في المباراة التي ستقام بين الفريقين على أحد ملاعب القاهرة الأربعاء القادم.





يأتي ذلك وسط اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازيج لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ووجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتوفير جميع التسهيلات وحسن استضافة الأشقاء من بعثة الفريق الجزائري لإقامة معسكر الفريق.





يذكر أن نادي إيرو سبورت بفرعيه أ و ب يعد صرحا رياضيا متميزا ضمن منظومة منشآت الطيران المدني المصري، حيث لديه من الملاعب والتجهيزات الرياضية وصالات اللياقة البدنية والبنية التحتية التي تؤهله لاستضافة معسكرات الأندية والمنتخبات المشاركة في مختلف البطولات والمناسبات الرياضية الدولية التي تجرى على أرض مصر او في البلدان المجاورة.



