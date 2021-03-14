موعد تقديم القاضيات للعمل بمجلس الدولة.. فيديو

قال المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، القيادة السياسية المصرية حريصة دائما علي دعم المرآه وتمكينها مشيرا أن شهر مارس هو شهر المرأة وفيه اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم.





وأضاف كرسوع خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي أم سي " : قمنا باستجابة فورية لتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعين قاضيات في مجلس الدولة لأول مرة وهذا نقلا من الوظائف المناظرة في هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة .



