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موعد تقديم القاضيات للعمل بمجلس الدولة.. فيديو

الأحد 14/مارس/2021 - 06:22 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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إبراهيم القادري
قال المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، القيادة السياسية المصرية حريصة دائما علي دعم المرآه وتمكينها مشيرا أن شهر مارس هو شهر المرأة وفيه اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم.

وأضاف كرسوع خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي أم سي " : قمنا باستجابة فورية لتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعين قاضيات في مجلس الدولة لأول مرة وهذا نقلا من الوظائف المناظرة في هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة .

وأوضح كرسوع : شروط تقديم الفتيات هي الحصول علي تقدير جيد جدا والحصول علي دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون العام وسيتم العمل بهذا التوجيه منذ يوم 27/3 الشهر الجاري وسيتم فيها سحب الملفات وبعدها الاختيار ثم التعيين .
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