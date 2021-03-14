بـ 5 ملايين جنيه .. الرى توافق على إحلال وتجديد مبنى الرى بالسنبلاوين

عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم، ناقشت خلاله عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات المواطنين بقطاع الرى.





وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبان مقدمان من النائب هشام الحصري، بشأن عدم استكمال تغطية مصرف طنبول المار امام قرية الاورمان – بمركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية، وعدم إحلال وتجديد مباني هندسة ري السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مما يعرض أرواح العاملين للخطر.





كما تضمنت الطلبات، طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين هشام الحصري، ومحمد السعيد عوض، بشأن عدم تغطية ترعة الشون المارة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محسن أحمد عبدالحميد، بشأن عدم استكمال أعمال التكاسي لبحر السرب واعادة تأهيل الطريق المجاور لها رغم أهميته لأهالي مركز ومدينة طامية – محافظة الفيوم، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشان تعطل كثير من المغذيات بمركزي ناصر والوسطي وتعثر عملية ري الزراعات مما ادي الي تعرض المحاصيل للهلاك.





ووافقت وزارة الرى، خلال الإجتماع، على إدراج مشروع إحلال وتجديد مباني هندسة ري السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتخصيص مبلغ 5 مليون و500 ألف جنيه، لتنفيذه.





وحول، طلب الإحاطة، بشأن عدم استكمال تغطية مصرف طنبول المار امام قرية الاورمان – بمركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية، تمت الموافقة على استكماله، واسناده للهيئة العربية للتصنيع بمبلغ 12 مليون و500 الف جنيه.





وحول طلب الإحاطة بشأن عدم تغطية ترعة الشون المارة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، تم التوصية بدراسته وإدراجه للتنفيذ فى أسرع وقت.